ترمب يثير الجدل مجددا بنصيحة لبايدن قبيل اجتماعه مع بوتين

وقال ترمب في تصريح، "حظا سعيدا لبايدن في محادثاته مع الرئيس بوتين، لا تنم في الاجتماع، وأرجو أن تنقل إليه (بوتين) أطيب تمنياتي".وكان ترمب يصف منافسه بايدن أثناء حملة الانتخابية الرئاسية الماضية، بـ"جو النعسان".ويعقد الرئيسان الروسي والأمريكي أول لقاء قمة بينهما يوم 16 يونيو/حزيران الجاري في جنيف، منذ أن أصبح الأخير رئيسا للولايات المتحدة.وقال الكرملين إن الرئيسين يعتزمان مناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلا عن مكافحة وباء كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية.