فيديو مؤثر.. رجل يلتقي ابنه المختطف بعد 58 عاما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمسن يلتقي بابنه الذي اختطف قبل 58 عاما، ولم يره طيلة هذه المدة.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية، فإن الأب لو البالغ من العمر 90 عاما، التقى بابنه فو الذي يبلغ من العمر 60 عاما، لأول مرة، منذ اختطاف الابن في محطة قطار، عندما كان عمره عامان فقط.



وأظهر الفيديو الذي صوّر في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، لحظة اللقاء المؤثرة، حيث تعانق الأب وابنه، وانفجرا في البكاء.