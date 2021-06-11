Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
البنتاغون: السفينتان الإيرانيتان في الأطلسي خطوة استفزازية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

اوكرانيا.. اختفاء قوارير تحوي سلالات فيروسات مسببة لأمراض خطيرة

دوليات

2021-06-11 | 05:42
اوكرانيا.. اختفاء قوارير تحوي سلالات فيروسات مسببة لأمراض خطيرة
2,448 مشاهدة

أعلنت النيابة العامة الأوكرانية، فقدان قوارير تحوي سلالات فيروسات مسببة لأمراض خطيرة.

واختفت القوارير من معهد التكنولوجيا الحيوية في مدينة كييف، والتي تحوي سلالات الفيروسات المسببة لأمراض خطيرة تصيب الحيوانات ويمكنها أن تنتشر على نطاق واسع متعدية الحدود الدولية.

وحامت شبهة سرقتها وراء سيدة عملت في المعهد في وقت سابق. وتم العثور على القناني في منزلها.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها (العاملة السابقة) استحوذت على سلالات الفيروسات المسببة لأمراض وبائية تصيب الحيوانات.

وأظهر التحقيق أن المتهمة بارتكاب جريمة السرقة استولت على هذه المواد بغية بيعها.

جدير بالذكر أن أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أعلن في ابريل/نيسان 2021 أن موسكو تشتبه بأن واشنطن تعمل على إنشاء الأسلحة البيولوجية في مختبرات يسيطر عليها الأمريكيون عند حدود روسيا والصين.

وقد أقرت وزارة الصحة الأوكرانية في عام 2020 بوجود خبراء من البنتاغون (وزارة دفاع الولايات المتحدة الأمريكية) في 8 مختبرات بيولوجية أوكرانية.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

دوليات

علم وعالم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:47 | 2021-06-11 10:47
10:45 | 2021-06-11 10:45
10:29 | 2021-06-11 10:29
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
وزارة التربية تصدر قرارات جديدة بشأن امتحانات السادس الابتدائي والثالث المتوسط
22.49%
03:00 | 2021-06-10
وزارة التربية تصدر قرارات جديدة بشأن امتحانات السادس الابتدائي والثالث المتوسط
03:00 | 2021-06-10
&quot;فيفي عبده&quot; ترقص على أغنية عراقية وتقول: تحية مني للشعب العراقي (فيديو)
21.9%
02:40 | 2021-06-10
"فيفي عبده" ترقص على أغنية عراقية وتقول: تحية مني للشعب العراقي (فيديو)
02:40 | 2021-06-10
البنك المركزي يتخذ اجراء قد يؤدي لخفض سعر الدولار
19.28%
06:55 | 2021-06-10
البنك المركزي يتخذ اجراء قد يؤدي لخفض سعر الدولار
06:55 | 2021-06-10
اسعار الدولار في العراق تسجل ارتفاعا جديدا غير مسبوق
14.53%
03:21 | 2021-06-10
اسعار الدولار في العراق تسجل ارتفاعا جديدا غير مسبوق
03:21 | 2021-06-10
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار امام الدينار
12.13%
11:19 | 2021-06-09
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار امام الدينار
11:19 | 2021-06-09
جريمة تهز العاصمة بغداد.. جد يقتل حفيده الرضيع بخلط حليبه بالمخدرات والكحول
9.67%
07:08 | 2021-06-10
جريمة تهز العاصمة بغداد.. جد يقتل حفيده الرضيع بخلط حليبه بالمخدرات والكحول
07:08 | 2021-06-10
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.