الصين تطلق أربعة أقمار صناعية

أرسلت الصين، اليوم الجمعة، أربعة أقمار صناعية إلى مداراتها المحددة، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

تم إطلاق الأقمار الصناعية، "بكين-3" و"هيسيا-2" و"يانغوانغ-1" و"تيانجيان"، بوساطة الصاروخ "لونغ مارش-2 دي"، في الساعة 11:03 صباحا، بتوقيت بكين.

يستطيع القمر الصناعي التجاري للاستشعار عن بعد "بكين-3"، الذي طورته شركة "سبيس سات" الصينية المحدودة، تقديم خدمات في مجالات مسح الموارد وإدارة المدن والرصد البيئي والإغاثة من الكوارث.

وستستخدم جامعة شيامين القمر الصناعي "هيسيا-2" لدراسة البيئة الإيكولوجية بالقرب من الشواطئ وفي مياه البحارالضحلة. وستستخدم شركة "أوريجين سبيس تكنولوجي" المحدودة، ومقرها شنتشن، القمر الصناعي "يانغوانغ-1" لاستكشاف موارد الكويكبات والبحث عنها.

وسوف تستخدم الجامعات القمر الصناعي "تيانجيان" للتدريس والتدريب على الخدمات المدارية. وقال مركز الإطلاق إن هذه هي المهمة الـ373 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش"، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".