مدمرة أمريكية تدخل البحر الأسود

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن السفينة عبرت مضيق جناق قلعة (الدردنيل) صباح الجمعة، ووصلت في ساعات المساء من اليوم نفسه إلى مضيق البوسفور.وأوضحت أن فرقا من خفر السواحل التركي رافقت المدمرة الأمريكية خلال عبورها المضيق باتجاه البحر الأسود، حيث استغرقت عملية عبورها المضيق قرابة ساعتين.وصباح الجمعة قال الأسطول الأمريكي السادس، في بيان، إن المدمرة "USS Laboon بدأت التوجه شمالا نحو إلى البحر الأسود لتنفيذ عمليات خاصة بضمان الأمن البحري في المنطقة"، مضيفا أن "القوات العسكرية البحرية للولايات المتحدة تقوم بعمليات دورية في البحر الأسود بالتعاون مع الحلفاء والشركاء في الناتو".بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها في البحر الأسود تراقب تحركات السفينة الأمريكية في المنطقة.و"USS Laboon" مدمرة مزودة بصواريخ موجهة وهي خامس سفينة حربية أمريكية تدخل إلى مياه البحر الأسود خلال العام 2021 الحالي.