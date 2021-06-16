الحياة تدب مجدداً في مطارات دولة عربية

وتستعيد مدن ألفت الاكتظاظ خلال فصل الصيف بعضا من المشاهد القديمة بتوافد المغاربة المقيمين في الخارج عليها.وتتنافس مدن طنجة والحسيمة ومراكش وأكادير والصويرة، ومعها مدن إلى جانب قرى سياحية ساحلية، على جذب أكبر عدد من السياح، سواء المغاربة منهم أو الأجانب.وما إن أعلن المغرب عن فتح أجوائه في 15 من حزيران الجاري، حتى سارع عدد كبير من مغاربة العالم إلى اقتناء تذاكر العودة ولو بأثمان مرتفعة.