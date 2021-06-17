الخزانة الأمريكية تصدر "تصاريح عامة" مرتبطة بإيران وسوريا

وافاد الخزانة الأمريكية في بيان بأن الولايات المتحدة أصدرت أذونات وتوجيهات عقوبات إضافية تسمح لأنشطة معينة بالاستجابة لوباء كورونا، بما في ذلك التعامل مع الدول الخاضعة لعقوبات شديدة إيران وسوريا وفنزويلا.وأصدرت وزارة الخزانة ثلاثة تراخيص عامة تتعلق بسوريا وفنزويلا وإيران، بالإضافة إلى ستة أسئلة متكررة تحتوي على إرشادات.وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول يوم في منصبه في يناير مذكرة للأمن القومي تدعو إدارته إلى إجراء مراجعة لبرامج العقوبات الأمريكية لتقييم ما إذا كانت تعيق الاستجابة للوباء.