الأزهر يعزي العراق بضحايا حريق مستشفى الحسين في ذي قار

قدم الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، التعازي للشعب العراقي بضحايا حريق مركز عزل كورونا بمستشفى الحسين في محافظة ذي قار.

وقال الأزهر في بيان ورد للسومرية نيوز، "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، يتقدم الأزهر الشريف، إماماً وعلماء وأساتذة وطلاباً؛ بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى العراق الشقيق؛ قيادة وحكومة وشعباً، في ضحايا حريق مركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين بمحافظة ذي قار".

وأضاف، "نشارك الشعب العراقي عزاءه في هذا المصاب الجلل، وندعو الله الى أن يحفظ العراق، وأن يجنب أهله كل مكروه وسوء، وأن يجعل هذا المصاب آخر المآسي التي يتعرض لها هذا الشعب العربي العريق".