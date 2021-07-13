إيران تعزي بفاجعة ذي قار وتعلن استعدادها لتقديم المساعدة الطبية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، نعلن التعازي عقب الحريق المأساوي في مستشفى الحسين في الناصریه، ونعلن تعازي الحكومة الإيرانية للحكومة والشعب العراقي، وأهالي الضحايا على وجه الخصوص".وأضاف، "نعلن عن استعداد جمهورية إيران لتقديم أي مساعدة طبية في هذا الصدد".بدوره، أكد السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي استعداد إيران لمساعدة ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار.وأعرب مسجدي في اتصال هاتفي مع مسؤولي وزارة الصحة عن أسفه للحادث، معربا عن تعازيه للشعب العراقي ومسؤولي البلاد وأسر الضحايا والمصابين في حادث حريق المستشفی.وأكد علی استعداد إيران لمساعدة ضحايا الحريق الذي اندلع في المستشفى.من جانبه أعرب الجانب العراقي عن شكره لايران وتواصل السفير الايراني مع وزارة الصحة العراقیة قائلا: إن هذا الإجراء يجسد روح الإنسانية وحسن الجوار لدى المسؤولين الايرانيين.یذکر أن الحريق اندلع في مركز النقاء في مستشفى الإمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا في مدينة الناصرية جنوب العراق مساء امس الاثنين مما ادی الی مصرع 54 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين . وهو ثاني حريق في مستشفى لعزل مرضى كورونا خلال ثلاثة أشهر.