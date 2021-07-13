السفارة الامريكية تعلق بشأن حريق مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار

وقال السفير الامريكي بالعراق ماثيو تولر في بيان: "أشعر بعميق الحُزن لسماع أنباء الحريق المُروع في مستشفى الحُسين في الناصرية وأُعرِبُ عن عظيم الأسى للضحايا".واضاف، "دعواتنا جميعًا في بعثة الولايات المتحدة في العراق مع ذوي أولئك المفقودين ومع المستجيبين الأوائل الشجعان والطاقم الطبي الذين يعتنون بالجرحى"، مبينا ان "الولايات المتحدة لاتزال ملتزمة بدعم الشركاء العراقيين وهم يستجيبون لهذه المأساة فضلاً عن جائحة كورونا المستمرة".