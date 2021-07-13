برقيات تعزية فلسطينية إلى العراق بفاجعة الناصرية

جاء ذلك في برقيات وردت من رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى رئيسي الجمهورية والوزراء العراقيين، فيما بعثت السفارة الفلسطينية لدى بغداد برقية إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.وفي البرقيات الثلاث، عزت دولة فلسطين، العراق، لوقوع العشرات من الأبرياء بين متوفين وجرحى جراء حريق مستشفى الحسين في الناصرية.والليلة الماضية، وقع حريق ضخم في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لمرضى جائحة كورونا في مدينة الناصرية، ما أدى إلى وقوع العشرات من الضحايا ما بين شهيد ومصاب.في ما يلي نص البرقيات: