موجة الحر في موسكو تحطم "القياس" المسجل قبل 85 عاماً

ونقلت الوكالة عن يفغيني تيشكوفيتس، كبير موظفي مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية، قوله إن الحديث يدور عن تحطيم رقم قياسي في حرارة الجو تم تسجيله في موسكو عام 1936 (32,4 درجة مئوية).وأوضح الخبير أنه الرقم القياسي الحراري الأول في هذا الشهر والخامس منذ بداية الصيف، عندما باتت حرارة الجو تفوق حد 30 درجة على مدار 13 يوما على التوالي.وأضاف تيشكوفيتس أن التنبؤات ترجح بقاء درجة الحرارة عند المستوى نفسه خلال 4 أو 5 أيام إضافية.