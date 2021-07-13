ضمنها العراق.. دولة خليجية تعلق دخول المسافرين من 16 دولة

أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الثلاثاء، تعليق الدخول إلى المملكة بحق المسافرين من 16 دولة بسبب الأوضاع الوبائية فيها على خلفية انتشار فيروس كورونا.



ونقلت وكالة "بنا" البحرينية الرسمية عن شؤون الطيران المدني أنها اتخذت قرارا، بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وموافقة اللجنة التنسيقية، لتحديث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء حيث أدرجت فيها كلا من "جمهورية موزمبيق، جمهورية اتحاد ميانمار، جمهورية زيمبابوي، جمهورية منغوليا الشعبية، جمهورية ناميبيا، الولايات المتحدة المكسيكية، الجمهورية التونسية، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية إندونيسيا، جمهورية العراق، جمهورية الفلبين، جمهورية بنما، مملكة ماليزيا الاتحادية".