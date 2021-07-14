ترامب يرد على بايدن بشأن "الكذبة الكبرى"

وجاء في بيان وزعه ترامب: "قال بايدن إن 150 شخصا صوتوا في الانتخابات الرئاسية في عام 2020. احتيال! لنفترض أنه كان يقصد 150 مليون شخص، استنادا إلى حقيقة أن لدي 75 مليونا بالزائد، اتضح أن لديه 75 مليونا، أو هو أقل بـ 6 ملايين مما قالوا أنه حصل عليه. فما هي الحصيلة؟ خسروا 6 ملايين صوت؟".متطرقا إلى موضوع الحقوق الانتخابية، قال بايدن إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة خضعت لتحليل شامل ولم تثر الشكوك حول نزاهتها، والقول بخلاف ذلك هو أمر غير وطني و"كذبة كبرى".وشدد الرئيس الأمريكي على أن عددا أكبر من الأمريكيين، على الرغم من قيود فيروس كورونا، شاركوا في الانتخابات أكثر من أي وقت مضى. ونصح خصمه الخاسر ترامب بعدم محاولة تدمير البلاد باتهامات كاذبة، بل أن يحاول الترشح مرة أخرى.