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المنظمة الدولية للهجرة تعلن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر

دوليات

2021-07-14 | 02:25
المنظمة الدولية للهجرة تعلن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر
860 مشاهدة

اكدت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، إن عدد المهاجرين الذين قضوا في البحر أثناء محاولتهم الوصول سرًا إلى أوروبا تضاعف هذا العام، مطالبة الدول باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه المأساة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وأعلنت المنظمة، في تقرير أن ما لا يقل عن 1146 شخصا لقوا حتفهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا خلال النصف الأول من عام 2021، أي أكثر من ضعف العدد الذي سجل في نفس الفترة من العام المنصرم "513 وفاة"، في حين وصل عدد الوفيات في النصف الأول من العام 2019 إلى 674 وفاة.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها، أن "المنظمات المدنية العاملة في البحث والإنقاذ واصلت الاصطدام بعقبات كبيرة، إذ إن أغلبية قواربها عالقة في الموانئ الأوروبية بسبب قرارات مصادرة إدارية وإجراءات جنائية وإدارية ضد أفراد طواقمها".

وأشارت "الهجرة إلى أن الزيادة في الوفيات تأتي في وقت تتزايد عمليات اعتراض القوارب التي تقل مهاجرين قبالة سواحل شمال أفريقيا".

ومنذ سنوات تقوم إيطاليا والاتحاد الأوروبي بتمويل جهاز خفر السواحل الليبية وتدريبه وتجهيزه لمنع المهربين من جلب أعداد إضافية من المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا بحرا.

كما تقدم سفينة تابعة للبحرية الإيطالية من مرساها في طرابلس مساعدة فنية لخفر السواحل الليبيين.

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