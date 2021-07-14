دولة عربية على أعتاب موجة رابعة من جائحة كورونا

واكد الشخرة ارتفاع في الحالات المصابة، مبينا انه "لا يوجد استقرار كما كان قبل 3 أو 4 أسابيع، فتقريبا من أسبوعين بدأ الفيروس بالانتشار، وآخذنا عينات من كافة مناطق الضفة ووجدنا أن هناك 50 حالة من حالات المتحور "دلتا"، الطفرة الهندية، موجودة في فلسطين".وتابع ان "الدول المجاورة لنا أصبح لديها طفرات جديدة وانتشار واسع ودخول أكبر للمشافي، ونحن نطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية".وأشار إلى "وجود عزوف لدى المواطنين عن إجراء فحوصات كورونا، لذلك فإن الحصيلة التي تخرج يوميا عن وزارة الصحة بعدد المصابين، لا تعكس حالة المصابين على أرض الواقع".وشدد في ذات السياق على ضرورة توجه المواطنين لتلقي اللقاحات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من الفيروس وطفراته الجديدة.