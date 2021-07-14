شركة "موديرنا" تختبر لقاح كورونا على النساء الحوامل

أعلنت شركة ”موديرنا“ عن بدء الاختبارات الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد ”كوفيد- 19“ على النساء الحوامل في 22 يوليو/ تموز الجاري.

ومن المقرر أن يدرس العلماء الآثار الجانبية المحتملة للقاح المضاد للفيروس، وهل يسبب أي مضاعفات وخطورة على صحة النساء أثناء الحمل، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ولم يتم التحقق بشكل كامل من سلامة اللقاح على النساء الحوامل، بالرغم من أنهن مؤهلات للحصول على اللقاحات المضادة للفيروس في الولايات المتحدة، وينصح الأطباء بعدم تلقي اللقاح، نظرًا لوجود دراسات قليلة عن تأثيرات اللقاحات على النساء الحوامل.

وأوصت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا العام، بعدم حصول النساء الحوامل على اللقاح، إلا أنها تراجعت لاحقًا.

وتخطط شركة ”موديرنا“ لإجراء الدراسة على حوالي ألف امرأة من الحوامل، اللاتي تبلغ أعمارهن 18 عامًا أو أكثر، مع ضرورة أن التأكيد على تلقي النساء جميعا جرعة من لقاح ”موديرنا“ خلال 28 يومًا، قبل آخر دورة شهرية لهن، قبل حدوث الحمل.

وتركز الشركة بشكل خاص، على حدوث مضاعفات أو أثار جانبية في الحمل، على النساء اللواتي تلقين اللقاح مثل الإجهاض أو ولادة جنين ميت. فضلًا عن ذلك، ستتم مراقبة المواليد لمدة عام واحد؛ للكشف عن حدوث أي عيوب خلقية محتملة.

وكشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية، أنه يمكن للنساء الحوامل، حماية أنفسهن من فيروس كورونا المستجد، عن طريق الحصول على اللقاح، مشيرة إلى أن أكثر من 130 ألف امرأة حامل قد تلقين الجرعة الأولى من اللقاح، بينهن 9 آلاف امرأة، تلقين لقاح ”موديرنا“.



ولم يتم الكشف عن أي أثار جانبية على الحيوانات الحوامل من خلال الدراسات، ولم يتم ذكر أي توصيات للنساء المرضعات.

وكشفت الدراسات السابقة، أن النساء الحوامل أكثر عرضة للمعاناة من نتائج سلبية، بما في ذلك الوفاة من الفيروس، وأوضحت بعض الأبحاث -أيضًا- أن النساء اللاتي أصبن بفيروس كورونا أثناء الحمل، أكثر عرضة للولادة المبكرة أو الخضوع لولادة قيصرية.

ويعتبر لقاح ”موديرنا“ ثاني أكثر اللقاحات شيوعًا في الولايات المتحدة، من حيث عدد المتلقين.

وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية، أن الحكومة الأمريكية اشترت 200 مليون جرعة إضافية من لقاح ”موديرنا“ المضاد لفيروس كورونا، وتبحث شراء جرعات تجريبية، قد تكون قيد التطوير.