تركيا تعلن إحباطها نحو 100 مخطط إرهابي خلال عام 2021

وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ونقلته وكالة "الاناضول"، وصدر خلال حفل لتخريج صف ضباط من قيادة الدرك قال خلاله إن "بلاده أحبطت 97 مخططا إرهابيا لـحزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، و3 مخططات لتنظيم "داعش" الإرهابي ومخططا واحدا لتنظيم يساري متطرف في عام 2021".وأكد صويلو أن "الطائرات المسيرة التركية نفذت ألفين و126 ساعة طيران عام 2016 لمكافحة الإرهاب، وأن الرقم ارتفع إلى 47 ألفا و763 ساعة طيران عام 2020"، مشيرا إلى "مقتل 6 آلاف و286 إرهابيا من منظمة حزب العمال الكردستاني داخل البلاد، وتدمير 7 آلاف مخبأ فوق رؤوسهم منذ 15 حزيران 2016".كما لفت صويلو إلى تحييد ألف و523 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي منذ 15 يوليو 2016.