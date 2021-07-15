روسيا تسجل حصيلة وفيات غير مسبوقة بكورونا

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي اليوم الخميس عن تسجيل 25293 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 23827 إصابة أمس.ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (5237 حالة) ومقاطعتها (2444 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1954 حالة).وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 791 حالة وفاة (مقابل 786 وفاة أمس الأربعاء و780 وفاة الثلاثاء)، فيما تماثل 21493 مريضا للشفاء.وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و882295 إصابة مؤكدة، منها 146069 حالة وفاة وخمسة ملايين و278976 حالة شفاء.وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 157.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 600 ألف منها خلال آخر 24 ساعة.