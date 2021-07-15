اكثر من 23 الف اصابة بكورونا خلال يوم واحد في احدى دول الجوار

وذكرت الوزارة في بيان "تسجيل 23 ألفا و655 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 3 ملايين و464 ألفا و55 إصابة مؤكدة من بينها 4 آلاف و64 حالة في وضع حرج".وأضافت أنه "تم تسجيل 201 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 86 ألفا و592 حالة".وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ 3 ملايين و86 ألفا و17 حالة حتى الآن.