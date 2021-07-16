ميركل تكشف عن تحديات جديدة تواجه ألمانيا

وقالت ميركل، "اتفقنا وبايدن أن متغير "دلتا" انتشر بشكل كبير وهذا يضعنا بالطبع أمام تحديات جديدة".وأضافت، "تحدثنا بشأن قرار فتح حدود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للسفر المتبادل، وألمانيا يجب أن تكون مستقرة قدر الإمكان، ولا جدوى من اتخاذ القرارات لبضعة أيام ثم تعديلها مرة أخرى".وتابعت: "أثق في الفريق الصحي الأمريكي المعني بمتابعة تطورات (كوفيد – 19)".