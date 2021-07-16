ابتداء من الاثنين المقبل.. حظر جزئي للتجول في احدى عواصم دول الخليج

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، فإن "لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تطلق برنامج التعقيم الوطني في إمارة أبوظبي ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو/تموز، في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كوفيد-19".وأشار إلى أن "برنامج التعقيم يبدأ يوميًا من الساعة 12 منتصف الليل إلى 5 صباحًا، وستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور، وستتوقف وسائل النقل العام".ويتعين على الجمهور البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية.