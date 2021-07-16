القوات الافغانية تطلق عملية لاستعادة معبر حدودي من طالبان

وأكد مواطنون أن القوات الأفغانية تنتشر في السوق الرئيسية بالبلدة الحدودية.وكانت طالبان قد سيطرت على المعبر في وقت سابق هذا الأسبوع، في إطار هجوم واسع شنه المسلحون في مطلع مايو مع بدء خروج القوات الأميركية من أفغانستان.ويُعد المركز الحدودي أحد أهم المعابر من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لطالبان، إذ يمكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني حيث تتمركز قيادة طالبان منذ عقود، وينتشر عدد غير معروف من المسلحين الاحتياطيين الذين يُرسلون إلى أفغانستان للقتال.