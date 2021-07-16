بالفيديو.. مراهقة صينية تثير اهتمام مواقع التواصل بطول قامتها الاستثنائي

وأصبحت تشانغ الملقبة بـ"المعجزة" موضوعا رائجا بعد نشر لقطات مصورة لها وهي تساعد فريقها على الفوز بلقب مسابقة بكرة السلة أقيمت في جينغتشو بمقاطعة هوبي الصينية، بعد أن سجلت 42 نقطة وانتزعت 25 كرة مرتدة.

7’4” Zhang Ziyu is 14 YEARS OLD 🤯



She put up 42 PTS, 25 REB, & 6 BLK to win China Nationals 🏆



(via @globaltimesnews) pic.twitter.com/teAAfx2F8v — Overtime (@overtime) July 15, 2021

وسرعان ما أجريت المقارنات بين تشانغ و نجم الدوري الأمريكي للمحترفين ولاعب المنتخب الصيني بكرة السلة ياو مينغ الشهير الذي يبلغ طوله 231 سم وتم إدخاله في قاعة مشاهير الدوري NBA في عام 2016 إلى جانب شاكيل أونيل وألين إيفرسون.ووفقا لصحيفة غلوبال تايمز، بلغت تشانغ طول 160 سم عندما كانت في الصف الأول واجتازت بقامتها المترين في الصف السادس.ولدت تشانغ في عائلة تمارس كرة السلة، ولعب والد تشانغ (2.13 م) اللعبة بشكل احترافي، وكانت والدتها يو يينغ (1.98 م) عضوا سابقا في منتخب كرة السلة للسيدات في الصين.