فيديو.. مشهد مخيف للفيضانات في المانيا وهي تجرف المنازل وتندفع بقوة في الشوارع

اظهر مقطع فيديو، مشهدا مخيفا للفيضانات في المانيا وهي تجرف المنازل وتندفع بقوة في الشوارع.

مشهد الفيضانات في شوارع المانيا وهي تندفع بقوة مخيفة مخلفة عشرات الضحايا pic.twitter.com/zWxn3V0uPd — Ahmed Shaheed (@ahmed_shaheed16) July 16, 2021

واكدت وسائل اعلام ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 93 ليصل إجمالي الضحايا في أوروبا إلى 108 أشخاص.



ولا تزال بعض المدن في المانيا مقطوعة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور فيما تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق في غرب ألمانيا، بينما تم إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق الأخرى.



وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الاثنين الماضي بفيضانات في غرب وجنوب غربي البلاد، أسفرت عن مصرع العشرات.