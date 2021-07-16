فيديو مرعب.. سقوط امرأتين من ارجوحة على حافة جبل شاهق

الفيديو تم التقاطه في جمهورية داغستان التابعة لروسيا الاتحادية، والتي يشكل المسلمون أغلبية بين سكانها.ولحسن الحظ، فقد نجت السيدتان بعد سقوطهما من حافة الجبل التي يقارب ارتفاعها 2000 متر، وذلك جراء سقوطهما على منصة خشبية صغيرة تقع أسفل حافة الجبل، ما حال دون متابعة سقوطهما في الوادي.وعادت السيدتان إلى بر الأمان بعد أن أصبن برضوض وخدوش لا أكثر.ويُظهر الفيديو مجموعة من النساء المتجمعات حول الأرجوحة، التي ركبتها السيدتان، قبل أن يباشر الشخص المسؤول عنها بدفعها، بقوة تباعا لتنقطع احدى حبال الارجوحة وتسقط السيدتان وسط صراخ وذهول الموجودين.