‏تسجيل أول إصابة بفيروس "جدري القردة" في أمريكا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، السبت، ‏تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "جدري القردة".

وأكدت الإدارة أن تسجيل الإصابة كانت لشخص قادم من أفريقيا.

وينتج عن "المرض النادر" الذي ظهر في إفريقيا لأول مرة، ارتفاع في درجة حرارة الجسم وطفح جلدي يتحول إلى بثور بارزة تشبه أعقاب السجائر، ولا يوجد حتى اليوم أي لقاح ضده.

وسبق أن ذكرت منظمة الصحة العالمية أن "جدري القردة" هو مرض نادر يحدث أساسا في المناطق النائية من وسط إفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية الماطرة، كما أنه ينتقل إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، كما يعد انتشاره على المستوى الثانوي محدود من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر.