دولة عربية تسجل حصيلة وفيات قياسية جراء كورونا

وسجلت تونس حصيلة مرعبة بوفيات كورونا حيث اعلنت وزارة الصحة عن 205 وفيات خلال الـ24 ، في أكبر حصيلة للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء.وسجلت الوزارة 6787 إصابة جديدة بالفيروس، مما يثير المخاوف حول قدرة البلاد على محاربة الجائحة في ظل امتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات ونقص إمدادات الأكسجين.وقفز عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 530 ألفا بينما وصل عدد الوفيات إلى 17200، فيما تعاني حملة التحصين ضد الفيروس من بطء شديد.وتقول منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في إفريقيا والدول العربية، فيما تصف السلطات الصحية التونسية الوضع بالكارثي.