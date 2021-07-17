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سقوط أول ضحية في احتجاجات جنوب غربي إيران

دوليات

2021-07-17 | 03:04
سقوط أول ضحية في احتجاجات جنوب غربي إيران
2,752 مشاهدة

أكد مسؤول إيراني مقتل شاب في مدينة شادغان بمحافظة خوزستان جنوب شرقي البلاد الليلة الماضية خلال احتجاجات تشهدها المنطقة على خلفية مشكلة نقص المياه.

وقال أميد صبري بور القائم بأعمال محافظ شادغان لوكالة "إيسنا" الإيرانية إنه خلال مسيرة احتجاجية خرج إليها بعض الناس في شادغان ليلة الجمعة الخميس، أطلق "انتهازيون ومشاغبون" النار على قوات الأمن والمتظاهرين ما أدى إلى مقتل أحد المارة البالغ من العمر 30 عاما.

وأضاف المسؤول أن الشرطة وقوات الأمن تعرفت على المتورطين في الحادث وتم اعتقال بعضهم ويجري البحث عن الآخرين.

وشهدت بعض مدن محافظة خوزستان الغنية بالنفط احتجاجات عارمة لليوم الثاني على التوالي بسبب نقص حاد في المياه، فيما تواجه البلاد أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أنه على خلفية مشاكل نقص المياه في خوزستان، "نظم الأهالي مسيرات في بعض المدن مطالبين بمعالجة هذه المشكلة وتوفير إمدادات المياه".

وحسب الوكالة، فقد أرسلت الحكومة الايرانية أمس الجمعة فريق عمل يضم مسؤولين كبارا الى خوزستان وعهدت اليهم "المعالجة الفورية" لمشكلة شح المياه التي أثارت سخط المواطنين بالمنطقة.


وأضافت الوكالة أن النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحق جهانغيري أرسل نواب وزراء الطاقة والزراعة والميزانية إلى الأهواز، العاصمة الاقليمية لخوزستان على بعد نحو 545 كيلومترا جنوب غرب طهران، وهو ما أكده التلفزيون الإيراني الرسمي.

وفي وقت سابق أشارت تقارير إعلامية إلى أن حشودا من المظاهرات الغاضبة خرجت في ساعات متأخرة من يوم الخميس إلى شوارع مدن مختلفة من المحافظة.

وكان بعض المحتجين يهتفون بشعارات مناهضة لحكومة إيران باللغة العربية.
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