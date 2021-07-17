معجزة طائرة روسية نجا جميع ركابها بعد سقوطها.. فيديو يكشف بطولة قائدي الطائرة

وكانت وزارة الطوارئ في روسيا أعلنت أن الطائرة الروسية التي انقطع الاتصال معها لفترة في سيبيريا، تمكنت من الهبوط الاضطراري، وقد نجا جميع ركابها رغم أنها هبطت مقلوبة، في واقعة أشبه بالمعجزة.وذكرت مصادر محلية أن الطائرة من طراز "إيه إن 28" وكان على متنها 17 شخصا، أثناء رحلة في منطقة تومسك في سيبيريا.وظهرت الطائرة الروسية مقلوبة رأسا على عقب في غابة من الأشجار، في لقطات نشرتها وكالة "تاس" للأنباء، لكن لم تلحق بهيكلها أضرار جسيمة، باستثناء أنف الطائرة.ولدى وصول فرق الإنقاذ إلى المكان، تفاجأ الجميع بأنه لا دخان هناك يتصاعد من الطائرة.