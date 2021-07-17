حجاج بيت الله يؤدون طواف القدوم (فيديو)

وسيستمر تدفق الحجاج حتى يوم غد الأحد الثامن من ذي الحجة أول أيام مناسك الحج، ثم سيتوجهون بعد ذلك إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.ومن المقرر أن يتم تفويج الحجاج في مرحلة طواف القدوم، عبر خدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي، بحيث يتم تفويج 6 آلاف حاج كل ثلاث ساعات.ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يتوجهوا إلى منى الأحد في يوم التروية، ومنها إلى عرفات الإثنين على بعد عشرة كيلومترات لأداء ركن الحج الأكبر.ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في عام 2019. حيث اختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.وتقتصر مناسك الحج هذا العام على المقيمين في السعودية الملقحين ضد الفيروس، و الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا، ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة، وتقام المناسك في ظروف استثنائية من حيث التنظيم والعدد للعام الثاني على التوالي بسبب استمرار تفشي الوباء.وتسعى السلطات السعودية لتكرار نجاح العام الماضي، الذي تميز بتنظيم كبير، والتزام تام بالتدابير الوقائية من الجائحة.