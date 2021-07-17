تسجيل أكثر من 15 ألف إصابة بكورونا في إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 15139 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 501 ألفا و79 إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1725 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة أن 4237 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و118 ألفا و348 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 175 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 86966 حالة وفاة.