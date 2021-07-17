دولة أوروبية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

ووصلت درجة الحرارة في مقاطعة داون إلى 31.2 مئوية، وهي أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها في البلاد.وقال مكتب الأرصاد الجوية إن هذا اليوم (السبت) تم تسجيله مؤقتا باعتباره اليوم الأكثر سخونة في العام حتى الآن في جميع دول المملكة المتحدة الأربع، حيث شهدت أيرلندا الشمالية أعلى درجة تم تسجيلها.وأضاف أنه "كانت 30.8 درجة مئوية هي أعلى درجة حرارة مسجلة في أيرلندا الشمالية في 12 يوليو 1983 وفي 30 يونيو 1976".