أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 22 الفا و 184 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 523 ألفا و 263 إصابة مؤكدة.واوضحت أن من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2012 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة أن 4 الاف و 306 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و 135 ألفا و 60 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 195 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 87 الفا و 161 حالة وفاة.