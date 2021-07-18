نتيجة الفيضانات.. تسرب نفطي غربي ألمانيا

وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أنه "نتيجة للفيضان، غمرت المياه العديد من المباني في المنطقة المجاورة لمدينة هوكيسفاغن، مما أدى إلى تسرب النفط والمواد الأخرى".وأضافت: "يعكف الخبراء حاليا على جمع عينات من الماء والهواء، حيث يعتقد أن المياه الملوثة قد دخلت الخزان المحلي".وحظرت السلطات المحلية السباحة والغوص وصيد الأسماك ورحلات القوارب في مياه المنطقة المشار إليها، حتى الكشف عن مدى تلوثها.