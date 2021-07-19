دولة مجاورة تشترط أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى الخارج

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) قول مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة، أن الإجراء الجديد يأتي انسجامًا مع توصيات الجهات الصحية، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد.وقال المصدر بحسب الوكالة: "نظرًا لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء، وظهور متحوّرات للفيروس، وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحوّرات، ولما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية المعتبرة، من أن تلقي جرعتين من اللقاح، كفيل بالحماية من مضاعفات متحورات الفيروس، فقد تقرر اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، وذلك ابتداءً من 1/ 1/1443هـ، الموافق 9 آب 2021م".واستثنت وزارة الداخلية السعودية من القرار، من تقل أعمارهم عن 12 عامًا، شريطة أن يقدّموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة.كما استثنى القرار الجديد، المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر على إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.وأعلنت الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 1055 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 1143 حالة، ووفاة 12 حالة، خلال آخر 24 ساعة.وأفاد إحصاء الصحة السعودية أمس الأحد، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة، بلغ 509576 إصابة، من بينها 10805 حالات نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1420 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة، في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 490696 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 8075 حالة.وقلصت المملكة العربية السعودية، عدد الحجاج للسنة الثانية على التوالي، إلى 60000 حاج من المقيمين في البلاد، مع الالتزام بإجراءات صحية وأمنية صارمة، لتفادي تفشي الجائحة.