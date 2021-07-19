دولة أوروبية تقرر عدم تطعيم اليافعين ضد كورونا

وقالت الحكومة البريطانية إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما والذين يعانون إعاقات عصبية شديدة ومتلازمة داون وكبت المناعة وإعاقات التعلم المتعددة أو الشديدة، وكذلك أولئك الذين هم على اتصال منزلي مع الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة، سيكونون مؤهلين للتلقيح.وجاء قرار تأجيل إعطاء الجرعات لمعظم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بناء على توصية لجنة استشارية من الخبراء.وقالت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين إن الفوائد الصحية للتطعيم الشامل لا تفوق المخاطر التي يتعرض لها معظم الشباب، الذين يعانون عادة من أعراض خفيفة فقط من الفيروس.وفي السياق، قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، "نصيحة اليوم لا توصي بتلقيح من هم دون 18 عاما دون ظروف صحية كامنة في الوقت الحالي... لكن اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين ستواصل مراجعة البيانات الجديدة، والنظر فيما إذا كان ينبغي التوصية بتطعيم الأطفال دون سن 18 عاما دون وجود ظروف صحية أساسية في تاريخ مستقبلي".