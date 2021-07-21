مقاطع فيديو مرعبة.. إجلاء 200 ألف شخص من "المدينة الغارقة" في الصين

أعلنت السلطات المحلية إجلاء نحو 200 ألف شخص، الأربعاء، من مدينة تشنغتشو وسط الصين، التي تشهد أمطارا غزيرة وفيضانات كاسحة تسببت في انفجار سدود وارتفاع منسوب المياه في أنهار مقاطعة خنان.
وقالت سلطات المدينة: "تم حتى الساعة السابعة صباحا في 21 يوليو إجلاء نحو 200 ألف شخص، وتأثر 36 ألفا من سكان المدينة بالكارثة".
وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بلاده تواجه فيضانات "خطيرة للغاية" بعدما أعلنت السلطات في تشنغتشو مصرع 12 شخصا من جراء سيول غمرت مترو الأنفاق.
وقال شي إن "سدود بعض الخزانات انفجرت مما تسبب بإصابات خطيرة وبخسائر في الأرواح وبأضرار في الممتلكات. السيطرة على الفيضانات في وضع خطير جدا"، مضيفا أن الأحداث بلغت "مرحلة دقيقة".
وأتى تحذير الرئيس الصيني بعدما أعلنت السلطات مصرع 12 شخصا بسبب سيول غمرت مترو أنفاق في تشنغتشو، فيما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروعة لركاب عالقين في عربة قطار وقد غمرتهم المياه حتى أكتافهم.