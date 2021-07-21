مقاطع فيديو مرعبة.. إجلاء 200 ألف شخص من "المدينة الغارقة" في الصين

أعلنت السلطات المحلية إجلاء نحو 200 ألف شخص، الأربعاء، من مدينة تشنغتشو وسط الصين، التي تشهد أمطارا غزيرة وفيضانات كاسحة تسببت في انفجار سدود وارتفاع منسوب المياه في أنهار مقاطعة خنان.

More horrifying pictures from my friend in Zhengzhou City pic.twitter.com/YBpvWh6l19 — Ron Expo Fan (@ronexpofan) July 20, 2021

وقالت سلطات المدينة: "تم حتى الساعة السابعة صباحا في 21 يوليو إجلاء نحو 200 ألف شخص، وتأثر 36 ألفا من سكان المدينة بالكارثة".

Some heroes saving a women. The amount of water flowing down there is horrifying. The city is still being pounded by heavy rain, it doesn't seem to be letting up. #zhengzhou pic.twitter.com/S1qGAL5mCS — China Breaking News (@EmslieDustin) July 20, 2021

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بلاده تواجه فيضانات "خطيرة للغاية" بعدما أعلنت السلطات في تشنغتشو مصرع 12 شخصا من جراء سيول غمرت مترو الأنفاق.

1/3 Some really distressing videos coming out of Zhengzhou in central China - this driver looks rather calm under pressure. But other videos on WeChat show what appear to be people clearly struggling to keep their heads above the flood waters. Death toll so far is 1, 2 missing pic.twitter.com/P8dEk1B1iC — Bill Birtles (@billbirtles) July 20, 2021

وقال شي إن "سدود بعض الخزانات انفجرت مما تسبب بإصابات خطيرة وبخسائر في الأرواح وبأضرار في الممتلكات. السيطرة على الفيضانات في وضع خطير جدا"، مضيفا أن الأحداث بلغت "مرحلة دقيقة".

Breaking: Major flooding is occurring due to heavy rain in Zhengzhou, China. The city recorded the highest single-day rainfall on record. pic.twitter.com/hiEAWjYd78 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 20, 2021

وأتى تحذير الرئيس الصيني بعدما أعلنت السلطات مصرع 12 شخصا بسبب سيول غمرت مترو أنفاق في تشنغتشو، فيما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروعة لركاب عالقين في عربة قطار وقد غمرتهم المياه حتى أكتافهم.