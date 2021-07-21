مقتل واصابة 4 اشخاص بقذائف على الطريق الدولي بريف الرقة في سوريا

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية، أن القوات التركية والمجموعات التي تدعمها استهدفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ولفترات متقطعة الطريق الدولي ما أدى إلى سقوط الضحايا بين قتيل وجرحى، وكان أولئك يعبرون الطريق ما بين بلدة عين عيسى وقرية هوشان بريف الرقة الشمالي.وأضافت الوكالة أن تركيا والمجموعات التي تدعمها "ومنذ بدء عدوانها على الأراضي السورية تعتدي بشكل متكرر على المناطق والقرى المجاورة بالقذائف المتنوعة".