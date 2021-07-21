بعد فيضانات هائلة.. المانيا تحذر من موجة امطار شديدة مجددا

في الوقت نفسه، قالت الهيئة إنه من السابق لأوانه إعطاء تصنيف للمناطق التي ستتركز فيها الأمطار لكنها لم تستبعد أن تهطل الأمطار الغزيرة مجددا في منطقة ايفيل غربي ألمانيا التي شهدت فيضانات هائلة في الفترة الأخيرة.وتوقعت الهيئة هبوب عواصف يوم السبت المقبل، وقالت إنه "من المرجح" أن تتراوح كميات مياه الأمطار بين 15 و25 لترا لكل متر مربع، كما أن وصول هذا المعدل يتراوح بين 25 و40 لترا "ممكن بالقطع والكميات الأكبر ليست مستبعدة".وسيتحدد الطقس في ألمانيا في الوقت الراهن وفقا لمرتفع جوي متركز في الجزر البريطانية.من جانبه، قال لارس كيرشهوبل من مركز التنبؤ بالطقس: "نظرا لأننا موجودون في الجانب الشرقي من مركز المرتفع الجوي فإن من الممكن أن يتسرب هواء بحر الشمال الأكثر برودة والذي يتسم بعضه بالرطوبة إلى النصف الشمالي، وبناء على ذلك فإن من الممكن أن نلاحظ هناك مزيجا لطيفا من الشمس والسُحُب وهو مزيج لا يجلب سوى زخة قصيرة من الأمطار".وفي سياق متصل، دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الثلاثاء عن نظام الإنذار في ألمانيا التي شهدت فيضانات "تفوق التصور" مع ارتفاع عدد ضحايا الكارثة إلى 169 قتيلاً في ألمانيا و200 في أوروبا.وفي ولاية رينانيا بالاتينات الألمانية وحدها، تسببت الفيضانات في مقتل 121 شخصًا مقابل 117 في الحصيلة السابقة، وفقًا لما ذكر آرون كلاين المتحدث باسم فرق الإنقاذ الفنية.