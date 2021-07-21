توجيه 30 تهمة جنائية لزوجين تسببا بحرائق كاليفورنيا المدمرة

وأدت الألعاب النارية إلى مقتل رجل إطفاء واشتعال الحرائق في 23000 فدان (9300 هكتار) كما دمرت خمسة منازل و15 مبنى.وقال جيسون أندرسون المدعي العام لمقاطعة سان برناردينو، إن ريفيجيو مانويل جيمينيز وأنجيلا رينية جيمينيز، متهمان بارتكاب 30 جريمة بما في ذلك القتل غير العمد.والتهم التي استندت إلى 34 شهادة تم تقديمها إلى هيئة محلفين كبرى، إلى جانب 434 مستندا، تشمل جناية واحدة تتعلق بالقتل غير العمد وثلاث تهم جنائية بالتسبب بتهور في حريق مع إصابة جسدية كبيرة، وأربع تهم جنائية بالتسبب باندلاع حريق في المباني المأهولة و22 جنحة تسبب بحريق في ممتلكات الغير.ودفع الزوجان ببراءتهما وأطلق سراحهما في انتظار موعد المحاكمة.