دولة اوروبية تسجل اعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ تفشي الوباء

وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، أن الإصابات الجديدة توزعت على 85 إقليما، و9.9% منها لم تكن حاملة لأعراض المرض.وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات خلال اليوم الماضي، في موسكو (4287)، تليها مدينة بطرسبورغ (1943)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (1835).وارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و54711 إصابة، وتعافى 5 ملايين و427457 شخصا، بينهم 22660 خلال اليوم الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 151501 وفاة حتى الآن.