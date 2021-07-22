مجلس الأمن يبحث الأزمة اللبنانية في جلسة مغلقة

وكررت المنسقة الخاصة دعوات الأمم المتحدة لتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة، بإمكانها وضع البلاد على طريق التعافي، وقالت: إن "الأمم المتحدة تبذل كل ما في وسعها للتخفيف من حدة الأزمة، ولكن المسؤولية في إنقاذ لبنان تكمن في نهاية المطاف في أيدي القادة اللبنانيين".وركزت المناقشات في مجلس الأمن على أهمية إجراء الانتخابات في عام 2022 ضمن المهل الدستورية وبشكل يتسم بالحرية والنزاهة، كمؤشر أساسي على المساءلة الديمقراطية وكفرصة للشعب للتعبير عن مظالمه وتطلعاته.ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت المأساوي في 4 أغسطس، كررت فرونِتسكا نداء الأمين العام لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف.