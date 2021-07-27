ميت يستفيق اثناء صلاة الجنازة! (فيديو)

وفي التفاصيل، شهدت إحدى المدن المصرية في محافظة البحيرة، تلك الواقعة الغريبة، إذ ظن المشيعون أن المتوفى عاد للحياة مجددا، إذ لاحظ المصلون أثناء تشييع الجثمان مساء الإثنين، أنه يتحرك.وادعى عدد من المشيعين ،وفقا للمقطع المنتشر على نطاق واسع، تحرك المتوفى المواطن "أحمد .ب .أ" في الكفن داخل النعش، أثناء صلاة الجنازة قبيل الدفن بلحظات.واستشعر المشيعون حركة في النعش الموجود فيه الميت أثناء صلاة الجنازة عليه، وزادت الحركة بحسب ظنهم عندما وصلوا به للمقبرة، وهنا حدثت حالة من الهرج بين المشيعين.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حالة الحيرة والصدمة التي انتابت المشيعين عقب تحرك الميت، وهنا خرجت أصوات تنادي بكشف الكفن بقولهم "حلوا الكفن.. حد يحل الكفن يا جماعة".وأصيب المواطنون بحالة من الذهول، وتم حل الكفن عن وجه المتوفى والإسراع به إلى مستشفى إدكو المركزي لمحاولة إسعافه.ولكن عندما وصل أهالي المتوفى بالجثمان إلى المستشفى، أكد الأطباء أن الرجل ميت فعادوا به مرة أخرى للمقابر وقاموا بأداء صلاة الجنازة عليه، وتم دفنه في مقابر مدينة إدكو في البحيرة.وتفاعل مغردون مع الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت أغلب التعليقات على الفيديو المنشور: ”عودة متوفى للحياة أثناء الصلاة عليه، بمدينة ادكو"، فيما لم تكشف أسرته أو أي جهة أخرى أي تفاصيل حول الواقعة حتى الآن.