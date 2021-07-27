انفجار هائل يهز مجمعا للكيماويات في ألمانيا (فيديو)

هز انفجار في مجمع للكيمياويات مدينة ليفركوزن الألمانية، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع سحابة سوداء كبيرة في الهواء.

Explosion in Leverkusen: huge column of smoke over the Chempark Bayer, Leverkusen Germany. pic.twitter.com/IDzTzmVvUV — The Entertainer (De Goede Volger) (@haverkamp_wiebe) July 27, 2021

وقال مشغلو موقع كيمبارك في ليفركوزن، الذي يبعد حوالي 20 كيلومترًا شمال كولونيا على نهر الراين، إن سبب الانفجار لم يتضح بعد.

وأشار بيان على "تويتر" إلى أنه تم نشر رجال الإطفاء وعربات الكشف عن التلوث.

ولم يتسن الاتصال بالشرطة على الفور للحصول على مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة "كولنر شتات أنتسايغر" أن الانفجار وقع في منطقة بويريغ بالقرب من محطة حرق النفايات.

مدينة ليفركوزن هي موطن شركة باير، إحدى أكبر شركات الكيمياويات في ألمانيا.