حادث مروري يودي بحياة 18 شخصا في الهند (صورة)

وقال يامونا براساد مفتش الشرطة في بارابانكي: "وقعت الحادثة على طريق سريع قرب بارابانكي بوسط ولاية أوتار براديش حوالي الساعة 12:45 صباحا".وأضاف أن "الحافلة كانت مكتظة وبها نحو 150 راكبا، وصدمتها شاحنة على الطريق السريع".وأوضح أن "10 أشخاص على الأقل أصيبوا وتم نقلهم إلى لكناو عاصمة الولاية لتلقي العلاج".ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن عددا من الركاب كان من العمال، وقد تعطلت الحافلة التي كانت تقلهم على الطريق السريع قبل وقوع الحادث.من جهته، قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه في الضحايا على حسابه بتويتر، قائلا إنه "حزين للغاية لأنباء وقوع حادث سير في بارابانكي".وتابع "تعازيّ لعائلات الضحايا، يجري اتخاذ الترتيبات لتوفير العلاج المناسب لجميع المصابين".