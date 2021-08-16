فنلندا تغلق سفارتها في كابل وفرنسا تسارع إلى إجلاء مواطنيها

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية: "يجري إجلاء الدبلوماسيين من البلد".بدورها، أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الاثنين، أن "الجيش الفرنسي سينفذ أول عملية إجلاء للمواطنين المتواجدين في أفغانستان بحلول نهاية اليوم".وفي حديث لموقع "franceinfo"وقالت فلورنس بارلي إن "أول عملية تناوب بين كابل والقاعدة الفرنسية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تم نشر طائرتين عسكريتين، ستتم بحلول نهاية اليوم الاثنين".وبحسب الوزيرة، لا يزال هناك "عشرات" الرعايا الفرنسيين في أفغانستان.وتصاعدت المواقف في أفغانستان في الأيم الأخيرة، وكثفت طالبان هجماتها على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وأفادت وسائل الإعلام يوم الأحد بأن المتمردين يسيطرون على جميع المعابر الحدودية، فيما أعلن مسلحو طالبان في وقت لاحق من نفس اليوم أنهم دخلوا القصر الرئاسي.وفيما فر رئيس الدولة أشرف غني، ولا يعرف مكان وجوده، أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، محمد نعيم، أن "الحرب انتهت".