تنتظر القتل على يد طالبان... تصريح جريء لمسؤولة أفغانية

نقلت صحيفة "نيوروك بوست" الأمريكة عن مسؤولة أفغانية قولها أنها باتت تنتظر قدوم طالبان لقتلها، بعدما أعدموا والدها في نوفمبر الماضي.





قالت المسؤولة الأفغانية، وعمدة بلدية "ميدان شرح" الواقعة وسط أقغانستان، ظريفة غفاري، إنها باتت تنتظر مجيء "طالبان" لقتلها، بعد بعدما احكمت الحركة قبضها على بلادها.

وعلقت الروائية التركية أليف شفق على هذه الكلمات بالقول: "كلمات تقشعر لها الأبدان، مؤلمة للقلب من ظريفة غفاري الشجاعة، أول رئيسة بلدية لأفغانستان. كل شيء يبدو تافهاً بجانب صرخات النساء الأفغانيات."

”I’m sitting here waiting for them to come. There’s no one to help me or my family;they’ll come for people like me & kill me.” Chilling, heartwrenching words from the brave #ZarifaGhafari Afghanistan’s first female mayor. Everything feels trivial next to the cries of Afghan women pic.twitter.com/KMBCUa7USE — Elif Shafak (@Elif_Safak) August 16, 2021



تقود، ظريفة غفاري، 27 عامًا، بلدية "ميدان شرح" وسط أفغانستان، كأول رئيسة لبلدة أفغانية.



ونقل موقع "نيويورك بوست" عن المسؤولة الأفغانية قولها بأنها لم ولن تحاول الفرار من أفغانستان كما فعل العديد من المسؤولين لأن ليس لديها بدائل .



كشفت غفاري، التي أصبحت أصغر عمدة لبلدية أفغانية بعدما تم انتخابها في عام 2018 أنها نجت من محاولات متعددة لاغتيالها من قبل طالبان منذ أن برز اسمها كأول عمدة لبلدية أفغانية في العام 2018، مؤكدة أن الحركة أعدمت والدها، اللواء عبد الواسع غفاري، في نوفمبر الماضي. تقود، ظريفة غفاري، 27 عامًا، بلدية "ميدان شرح" وسط أفغانستان، كأول رئيسة لبلدة أفغانية.ونقل موقع "نيويورك بوست" عن المسؤولة الأفغانية قولها بأنها لم ولن تحاول الفرار من أفغانستان كما فعل العديد من المسؤولين لأن ليس لديها بدائل .كشفت غفاري، التي أصبحت أصغر عمدة لبلدية أفغانية بعدما تم انتخابها في عام 2018 أنها نجت من محاولات متعددة لاغتيالها من قبل طالبان منذ أن برز اسمها كأول عمدة لبلدية أفغانية في العام 2018، مؤكدة أن الحركة أعدمت والدها، اللواء عبد الواسع غفاري، في نوفمبر الماضي.

النساء يخشين "أياما سوداء" مع عودة طالبان

بعد أن باتت أفغانستان بيد حركة طالبان، تخشى النساء والفتيات اللواتي نشأ جيل كامل منهن مستفيدا من عديد الحقوق والحريات، التحول إلى الفئة الأضعف في البلاد. وترى العديدات أنهن عرضة اليوم لخسارة المكاسب المحققة بصعوبة خلال عقدين من الزمن، خصوصا بعد سقوط العاصمة كابول الأحد، وفرار الرئيس أشرف غني، بحسب "فرانس 24".



استكملت حركة طالبان الأحد اكتساحها لأغلب المدن في أفغانستان، ثم دخلت العاصمة كابول بدون قتال وسيطرت عليها بعد عقدين من الزمن على طردها منها. ويخشى أن تصبح النساء والفتيات من بين الفئات الهشة في المجتمع الأفغاني. فلطالما استهدفت الأفغانيات لمعارضتهن هجمات طالبان، أو حتى لتوليهن مناصب قيادية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أفادت في يوليو/ تموز أنه ومنذ مطلع 2021، تزايد عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان بنحو 50 بالمئة، مع ارتفاع عدد القتلى والجرحى من النساء والأطفال بالمقارنة مع فترة الأشهر الستة الأولى من أي عام منذ بدء التسجيل في 2009. واتهمت الحكومة الأفغانية حركة طالبان بالضلوع في أغلب جرائم الاغتيال تلك، وفق "فرانس 24".



ومع سيطرة طالبان على البلاد، يخشى الكثير ضياع حقوق النساء مع إلغاء الحركة أغلب تلك الحريات التي انتزعنها خلال 20 عاما، بعد أن ساعدت الولايات المتحدة عبر القوات التي تقودها في الإشراف على مسار انتقال البلاد إلى الديمقراطية.



