بالفيديو.. لحظة اعدام ضابط افغاني رفيع على يد طالبان

أظهر مقطع فيديو اللحظات الأخيرة في حياة قائد بالشرطة الأفغانية قبل قيام مسلحي طالبان بإعدامه رميا بالرصاص.

ويظهر في الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، الجنرال مولا أشاكزاي، قائد الشرطة بولاية بادغيس، وهو يجثو على ركبتيه ومعصوب العينين قبل قيام المسلحين بتصفيته بعدد كبير من الأعيرة النارية، حتى سقط أرضا ملطخا بدمائه.

I reiterate #taliban are committed mass executions & revenge killings This was Haji Mullah Police chief of Badghis. He was a kind man & patriot #afghan I witnessed 100s of similar executions in Kandahar. Thats why we fight agaisnt the oppressive and barbaric regime @Sarfaraz1201 pic.twitter.com/kEn6N5fpaY — Wazir Akbar Mohmand (@AkbarMohmand2) August 19, 2021



كما أظهر فيديو آخر القائد الأفغاني حيا يرزق لحظة اعتقاله قبل أن يتم إعدامه وهو يصرح باسمه وهويته، معلناً استسلامه. كما أظهر فيديو آخر القائد الأفغاني حيا يرزق لحظة اعتقاله قبل أن يتم إعدامه وهو يصرح باسمه وهويته، معلناً استسلامه.