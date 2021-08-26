قائد القوات الأميركية: انتحاريان من داعش نفذا هجوم كابل

أعلن قائد القوات المركزية الأميركية كينيث ماكينزي، الخميس، أن انتحاريين يشير التقييم إلى انتمائهما لتنظيم داعش نفذا هجوم كابل.



وقال ماكينزي في تصريحات صحافية، إن "داعش لن تمنعنا من استكمال مهمتنا في أفغاستان".

وأضاف قائد القوات المركزية الأميركية أن "التقديرات تشير إلى أن نحو ألف مواطن أميركي لا يزالون في أفغانستان".

وشهد محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الخميس تفجيرين خلفا العديد من القتلى والجرحى بينهم أمريكيون.

ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء الخميس، عن مصادر عدة أن الهجوم الذي استهدف مطار العاصمة الأفغانية كابل أسفر عن مقتل 12 عسكرياً أمريكياً على الأقل.